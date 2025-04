Progressi per Djimsiti: venerdì al lavoro sul campo insieme ai compagni

Passi avanti per Berat Djimsiti nel lavoro di recupero dal trauma distorsivo alla caviglia destra rimediato domenica 20 aprile nella sfida contro il Milan: venerdì 25 aprile il difensore è tornato a lavorare sul campo con il gruppo (seppur parzialmente) e spera di essere convocato per la partita di domenica sera contro il Lecce. In caso di recupero, l’albanese sarebbe in ballottaggio con Toloi e Kossounou (al momento favoriti) per due maglie da titolari nella difesa nerazzurra in cui il punto fermo è Hien.

Per il resto in vista della sfida con il Lecce (ricordiamo slittata a domenica alle 20,45 per la morte in ritiro del fisioterapista Graziano Fiorita) abbondanza davanti con Pasalic e De Ketelaere in lizza per un posto al fianco della coppia Retegui-De Ketelaere. Sabato pomeriggio (come di consueto a porte chiuse) è in programma la seduta di rifinitura.