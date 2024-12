Protesta la Tav, sconfitta da un tiro a tempo scaduto: «Episodio chiaro, che ci ha procurato un danno eclatante»

Non c’era dunque il tempo materiale per ricevere la rimessa, «caricare» e tirare come ha fatto Rupil: dopo un breve consulto a metà campo però il canestro è stato convalidato, su decisione esclusivamente degli arbitri.«Le immagini lo confermano, il tavolo da quello che abbiamo capito ha detto agli arbitri che secondo loro il canestro non era buono, ma gli arbitri hanno voluto assumersi la responsabilità della decisione. Si fa fatica a capire questo errore », ha detto a fine match il coach Davide Villa .

Ricorso improbabile

Il comunicato

La società trevigliese ha rilasciato un comunicato molto chiaro: «Treviglio Brianza Basket, nel pieno rispetto dei ruoli e dei regolamenti, esprime profondo rammarico per l’episodio che ha deciso la gara di sabato 21 dicembre u.s., invertendo in maniera determinante l’esito del campo e, di conseguenza, l’attribuzione dei due punti in classifica. Il canestro della vittoria avversaria realizzato dopo lo scadere del tempo (con sirena e stop lamp in piena efficienza a segnalarlo) è evidente a tutti, senza il minimo dubbio. Così come risulta eclatante il danno subìto. E non servono spiegazioni tecniche o ipotesi fantasiose per cercare di dimostrare il contrario. Trasmettendo tale segnalazione agli organi competenti e assicurando la massima collaborazione per quanto nelle proprie possibilità, questa società confida che simili episodi possano non ripetersi». La Tav è sempre al secondo posto della classifica, a -4 dalla capolista Legnano.