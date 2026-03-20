Qualificazioni mondiali, poker nerazzurro in Nazionale. Ahanor convocato nell’Under 21
CALCIO. Tra i 28 convocati dal ct Gattuso per i playoff Mondiali contro l’Irlanda del Nord, giovedì 26 marzo a Bergamo, figurano Carnesecchi, Scalvini, Raspadori e Scamacca, più Retegui e Palestra. Honest al debutto.
Quattro più due e un jolly. Sono i numeri degli atalantini, attuali ed ex, convocati in Nazionale A e Under 21, per gli impegni internazionali degli azzurri e degli azzurrini: i primi sono impegnati nei playoff per i Mondiali, i secondi nelle qualificazioni per gli Europei di categoria 2027.
Tra i 28 giocatori convocati dal ct Rino Gattuso per Italia-Irlanda del Nord, giovedì 26 marzo alle 20.45 alla New Balance Arena, campeggiano i nerazzurri Marco Carnesecchi, Giorgio Scalvini, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca, ma hanno una matrice atalantina anche le chiamate di Mateo Retegui e soprattutto Marco Palestra, gioiello di Zingonia in prestito al Cagliari e alla prima chance in Nazionale. Per tutti la speranza è di completare l’avventura playoff martedì 31 contro la vincente di Galles-Bosnia.
Ma la vera chicca, il jolly, è la prima convocazione in azzurro di Honest Ahanor con l’Under 21, attesa dal doppio confronto con la Macedonia del Nord (giovedì 26 a Empoli) e la Svezia (martedì 31 a Boras). Il difensore atalantino ha compiuto 18 anni il 23 febbraio diventando cittadino italiano.
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