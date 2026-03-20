Qualificazioni mondiali, poker nerazzurro in Nazionale. Ahanor convocato nell’Under 21

Quattro più due e un jolly. Sono i numeri degli atalantini, attuali ed ex, convocati in Nazionale A e Under 21, per gli impegni internazionali degli azzurri e degli azzurrini: i primi sono impegnati nei playoff per i Mondiali, i secondi nelle qualificazioni per gli Europei di categoria 2027.

Tra i 28 giocatori convocati dal ct Rino Gattuso per Italia-Irlanda del Nord, giovedì 26 marzo alle 20.45 alla New Balance Arena, campeggiano i nerazzurri Marco Carnesecchi, Giorgio Scalvini, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca, ma hanno una matrice atalantina anche le chiamate di Mateo Retegui e soprattutto Marco Palestra, gioiello di Zingonia in prestito al Cagliari e alla prima chance in Nazionale. Per tutti la speranza è di completare l’avventura playoff martedì 31 contro la vincente di Galles-Bosnia.