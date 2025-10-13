Quaranta rompe il ghiaccio in Cina: successo nel Tour of Mentougou

Il bergamasco Samuel Quaranta (Mbh Ballan Colpack) ha vinto la seconda tappa del Tour of Mentougou , gara internazionale in corso in Cina, disputata nella città di Mentougou. Tappa sulla distanza di 99 chilometri, coperti alla media altissima di oltre 52 km/h , disputata lunedì 13 ottobre. Quaranta ha così rotto il ghiaccio in una stagione poco fortunata, confermando il suo talento: sotto il traguardo ha preceduto il filippino Francisco Jude Gabriel (Victoria) e il neozelandese Fitzsimons (St. George). Lo spagnolo Carlos García Pierna ha invece conservato la maglia di leader della classifica generale. Il team Mbh Ballan Colpack ha così centrato il bersaglio grosso dopo che nella prima tappa Cesare Chesini si era classificato quinto.

«Finalmente un successo. Ringrazio i miei compagni Bagatin, Bracalente e Chesini per il lavoro fatto per chiudere sulla fuga e nel finale»

«Finalmente un successo - ha commentato il 23enne di Treviolo -. Devo ringraziare i miei compagni di squadra Bagatin e Bracalente, che hanno lavorato per chiudere sulla fuga di giornata, e poi Chesini nel finale. L’arrivo era molto largo, quindi ho dovuto fare il mio lavoro da velocista senza rimanere imbottigliato. È incredibile il livello che abbiamo trovato anche qui in Cina».