Quarti di finale di Coppa Italia: Atalanta a San Siro con il Milan il 10 gennaio

Luci a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia: la Lega di Serie A ha reso noto il calendario con date e orari dei quarti di finale che si giocheranno la prossima settimana in gara secca a eliminazione diretta. L’Atalanta (che mercoledì ha eliminato il Sassuolo imponendosi per 3-1) è attesa dalla trasferta sul campo del Milan mercoledì 10 gennaio con fischio d’inizio alle 21. In palio un posto in semifinale (andata il 3 aprile, ritorno il 24 aprile) contro la vincente di Fiorentina-Bologna.