Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda

Sono quattro i bergamaschi - ai quali si aggiunge un extraprovinciale accasato alla Ciclistica Trevigliese - in partenza per Kigali, in Rwanda: da domenica 21 a domenica 28 settembre partecipano al Campionato del mondo su strada di ciclismo. Categorie coinvolte professionisti, Under 23 e juniores, femminile e maschile.

Cattaneo, 34enne di Alzano Lombardo, dovrebbe prendere parte a cronometro individuale, mixer relay e gara in linea. In quest’ultima prova, nella squadra azzurra c’è anche la piacevole sorpresa di Masnada, 31 anni, di Laxolo. Gualdi, 20 anni, di Cazzano Sant’Andrea, sarà al via nella prova in linea Under 23. Al femminile ci sarà Silvia Persico, 28 anni, di Cene, a sostegno di Elisa Longo Borghini; infine lo junior Agostinacchio che dovrebbe prendere parte alla cronometro e gara in linea.