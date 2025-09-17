Sport / Bergamo Città
Mercoledì 17 Settembre 2025
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
DAL 21 AL 28 SETTEMBRE. Sono Cattaneo, Masnada, Persico e Gualdi, più Agostinacchio, valdostano della Ciclistica Trevigliese.
Sono quattro i bergamaschi - ai quali si aggiunge un extraprovinciale accasato alla Ciclistica Trevigliese - in partenza per Kigali, in Rwanda: da domenica 21 a domenica 28 settembre partecipano al Campionato del mondo su strada di ciclismo. Categorie coinvolte professionisti, Under 23 e juniores, femminile e maschile.
In ambito professionistico vestono la maglia azzurra Mattia Cattaneo e Fausto Masnada, fra le donne élite Silvia Persico, nel settore Under 23 Simone Gualdi, quindi lo junior valdostano della Ciclistica Trevigliese, Mattia Agostinacchio.
Cattaneo, 34enne di Alzano Lombardo, dovrebbe prendere parte a cronometro individuale, mixer relay e gara in linea. In quest’ultima prova, nella squadra azzurra c’è anche la piacevole sorpresa di Masnada, 31 anni, di Laxolo. Gualdi, 20 anni, di Cazzano Sant’Andrea, sarà al via nella prova in linea Under 23. Al femminile ci sarà Silvia Persico, 28 anni, di Cene, a sostegno di Elisa Longo Borghini; infine lo junior Agostinacchio che dovrebbe prendere parte alla cronometro e gara in linea.
© RIPRODUZIONE RISERVATA