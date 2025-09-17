Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 17 Settembre 2025

Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda

DAL 21 AL 28 SETTEMBRE. Sono Cattaneo, Masnada, Persico e Gualdi, più Agostinacchio, valdostano della Ciclistica Trevigliese.

Mattia Cattaneo, 34 anni, dovrebbe prendere parte a tre gare ai Mondiali di ciclismo
Mattia Cattaneo, 34 anni, dovrebbe prendere parte a tre gare ai Mondiali di ciclismo
(Foto di Ansa)

Sono quattro i bergamaschi - ai quali si aggiunge un extraprovinciale accasato alla Ciclistica Trevigliese - in partenza per Kigali, in Rwanda: da domenica 21 a domenica 28 settembre partecipano al Campionato del mondo su strada di ciclismo. Categorie coinvolte professionisti, Under 23 e juniores, femminile e maschile.

In ambito professionistico vestono la maglia azzurra Mattia Cattaneo e Fausto Masnada, fra le donne élite Silvia Persico, nel settore Under 23 Simone Gualdi, quindi lo junior valdostano della Ciclistica Trevigliese, Mattia Agostinacchio.

Fausto Masnada
Fausto Masnada
Silvia Persico
Silvia Persico
Simone Gualdi
Simone Gualdi

Cattaneo, 34enne di Alzano Lombardo, dovrebbe prendere parte a cronometro individuale, mixer relay e gara in linea. In quest’ultima prova, nella squadra azzurra c’è anche la piacevole sorpresa di Masnada, 31 anni, di Laxolo. Gualdi, 20 anni, di Cazzano Sant’Andrea, sarà al via nella prova in linea Under 23. Al femminile ci sarà Silvia Persico, 28 anni, di Cene, a sostegno di Elisa Longo Borghini; infine lo junior Agostinacchio che dovrebbe prendere parte alla cronometro e gara in linea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Ciclismo
Mattia Agostinacchio
Fausto Masnada
Mattia Cattaneo
Simone Gualdi
Silvia Persico