Giovedì 15 Gennaio 2026
Raspadori è al 100% nerazzurro. Scamacca si candida per una maglia da titolare a Pisa
ATALANTA. Il 25enne nazionale italiano prelevato a titolo definitivo dall’Atletico Madrid. Nell’anticipo di venerdì 16 gennaio a Pisa, probabile il ritorno dal primo minuto di Scamacca al centro dell’attacco. Il nuovo acquisto in panchina.
Scamacca in campo, Raspadori in panchina. Venerdì 16 gennaio a Pisa nell’anticipo della 21ª giornata di campionato dovrebbero essere queste le novità in attacco per l’Atalanta. Gianluca Scamacca ha recuperato dal guaio fisico che l’ha tenuto fuori a Bologna e, dopo essere partito dalla panchina contro il Torino, è pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro dell’attacco. Con lui nel 3-4-2-1, dovrebbero essere confermati Charles De Ketelaere e Nicola Zalewki. L’ultimo arrivato Giacomo Raspadori, invece, andrà in panchina.
Settimo acquisto per l’Atalanta
Proprio in serata la società ha confermato che Giacomo Raspadori è il settimo acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC nella corrente stagione sportiva, 2025/26. Il Club nerazzurro ne ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive da Atlético de Madrid. Il versatile attaccante della Nazionale italiana (45 presenze e 11 gol in maglia azzurra con la quale ha vinto l’Europeo del 2021) ha al suo attivo 164 partite (31 reti e 15 assist-gol) in Serie A, dove si è laureato due volte campione d’Italia con il Napoli, e vanta una significativa esperienza di carattere internazionale anche a livello di Club, avendo collezionato 17 presenze (6 gol e 4 assist) in Champions League con Napoli e Atletico Madrid, società quest’ultima in forza alla quale ha disputato la prima parte della stagione in corso (15 le partite giocate in tutte le competizioni, impreziosite da 2 reti e 3 assist-gol). L’attaccante bolognese ha scelto il 18 come numero di maglia. Arriva a titolo definitivo per 23 milioni. Giovedì le visite mediche e la firma.
In difesa Hien al posto di Djimsiti
Per il resto novità obbligata in difesa, con Berat Djimsiti ai box per l’infortunio rimediato nell’ultima partita. Al suo posto in difesa dovrebbe tornare dal primo minuto Isak Hien, al fianco di Giorgio Scalvini e Honest Ahanor, con Odilon Kossounou (reduce dalla Coppa d’Africa) e Sead Kolasinac (recuperato dopo l’infortunio) destinati alla panchina. A centrocampo, invece, confermati Davide Zappacosta, Marten de Roon, José Ederson e Lorenzo Bernasconi.
All’Arena Garibaldi di Pisa in campo alle 20,45 (diretta Sky e Dazn) di venerdì 16 gennaio, arbitro Marchetti di Ostia Lido, assistenti: Meli-Luciani, quarto ufficiale Marinelli, al Var Marini e La Penna.
