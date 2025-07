Retegui accetta l’Arabia per 20 milioni l’anno. Alzata l’offerta a 65 milioni, Atalanta verso il sì

Il possibile sostituto

L’Atalanta è già pronta per sostituirlo: il prescelto è Lorenzo Lucca, ma si scalda anche la pista che porta al danese del Salisburgo Adam Daghim. Per Lucca ci sono già stati contatti con l’Udinese: il pressing è forte, ma il prezzo del cartellino del gigante bianconero è alto: i friulani vogliono 40 milioni, raggiungibili con i bonus, con una possibile base di 35. Anche il Napoli spinge per Lucca ed è finora salito a 34 milioni: si profila un duello tra nerazzurri e partenopei, che stanno per incassare dal Galatasaray 75 milioni per Osimhen.