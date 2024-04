Riecco il «Parravicini», spettacolo in alta quota: in palio il Trofeo e i titoli italiani

Il «Parravicini» non lascia certo, anzi raddoppia. Domenica 14 aprile prenderà il via l’edizione numero 71 della kermesse dello sci alpinismo italiano, nata in memoria di Agostino Parravicini, morto a 20 anni in montagna nell’estate 1935. Oltre ad assegnare il mitico Trofeo la gara metterà in palio anche i titoli italiani a squadre.