Ripresa degli allenamenti, manca solo Touré. Presenti Hateboer, Soppy e Palomino

Il maliano si è rotto l’inserzione del tendine del retto femorale destro ed è in attesa di sottoporsi alla visita specialistica che definirà le scelte in vista dell’intervento chirurgico. L’attaccante con ogni probabilità si rivedrà soltanto nel 2024 perché l’infortunio è grave. Hateboer, Soppy e Palomino - tutti e tre infortunatisi nella scorsa stagione - hanno lavorato insieme ai compagni e per Soppy è una novità. È però presto per pensare a una loro convocazione per la trasferta di sabato 26 agosto (ore 18,30) a Frosinone.

Cambiaghi torna disponibile

A questo link le info per la partita in casa allo stadio di Bergamo del 2 settembre con il Monza

Per questo match l’Atalanta attiva la promozione gratuita per gli under 14 accompagnati (da genitore o parente fino al quarto grado) da un adulto pagante (non abbonato). Interessati i settori Tribuna Rinascimento Coperta e Scoperta (ex «Giulio Cesare) e la Tribuna Centrale sul rettilineo opposto. Con 11.080 abbonati, l’impianto cittadino ha una limitata disponibilità di tagliandi: oltre ai 750 del settore ospiti, al massimo per gli atalantini ce ne potranno essere altri 3.578 a partita, causa capienza ridotta a 14.658 durante il cantiere della Curva Sud.