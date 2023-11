Rizzi d’oro in Coppa del Mondo a Tbilisi. Vince la prova a squadre junior con l’Italia

Battuta la Spagna in finale

A Tbilisi Rizzi ha gareggiato insieme a Nicolò Del Contrasto (Società del Giardino), Matteo Galassi (Carabinieri) ed Edoardo Manzo (Scherma Treviso) e, dopo aver eliminato la Romania per 45-27 negli ottavi e l'Estonia per 45-30 nei quarti, in semifinale ha superato la Polonia per 45-37, mentre in finale l’Italia ha avuto ragione della Spagna con un perentorio 45-21. Sul terzo gradino del podio è salita l’Ucraina, che ha piegato la Polonia per 45-41 nella finalina per il bronzo. A Tbilisi Rizzi si è distinto anche nei duelli individuali, chiusi al 16° posto nella graduatoria finale (secondo risultato migliore tra gli azzurri). Il diciottenne orobico è stato sconfitto 15-12 nel tabellone dei 16 dall’ucraino Daniil Mazur.