Rizzo, una vittoria per ricordare un amico: «La dedica è per Longhi»

Vincere per onorare un amico nel giorno della ricorrenza della sua morte. È quanto ha fatto Gianluigi Rizzo nella terza gara stagionale del Trofeo Italiano Amatori classe 600 a Misano Adriatico. In sella alla Yamaha del D&A Racing, il 43enne gommista di Dalmine ha regolato Davide Giostra per 223 millesimi: «Era l’anniversario della morte di Davide Longhi, il mio miglior amico in pista. È scomparso due anni fa al Mugello e l’anno scorso gli ho dedicato la conquista del campionato, quest’anno vorrei fare il bis. Ho voluto vincere per lui».