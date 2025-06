Roland Garros, super Sinner porta due italiani in semifinale: non accadeva dal ’60

Parigi, storia d’Italia. Dopo Lorenzo Musetti anche Jannik Sinner raggiunge l e semifinali del Roland Garros portando due azzurri nei primi quattro dello Slam parigino. Non accadeva dal 1960 , quando in semifinale arrivarono Orlando Sirola e Nicola Pietrangeli che poi vinse il torneo.

Non una sorpresa, semmai una conferma della straripante superiorità del n. 1 del mondo. Contro la sorpresa del torneo, il talentuoso kazako d’origine russa Alexander Bublik, mercoledì 4 giugno Jannik domina in tre set (6-1 7-5 6-0) in un’ora e 50 minuti, faticando a tratti solo nel secondo parziale.