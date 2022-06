Rota, beffa tricolore. Fra le donne vincono Balsamo e Gasparrini

Un secondo posto e un quarto posto che sanno di beffa al termine di due ottime prestazioni, due titoli al femminile che possiamo a buon diritto considerare bergamaschi anche se arrivano entrambi da atlete nate in Piemonte. La giornata tricolore del ciclismo su strada in linea si chiude nel complesso con un ottimo bilancio per i colori orobici, anche se resta un po’ di rimpianto per ciò che poteva essere con un pizzico di fortuna in più. Partendo dalla gara maschile ad Alberobello (Bari) meritava sicuramente di più Lorenzo Rota, 27enne di Sorisole che corre per la francese Intermarché: ha promosso l’azione decisiva, è partito bene e al momento giusta nella volata finale, ha avuto solo il torto, se così si può dire, di trovare sulla sua strada un avversario altrettanto bravo e determinato, che l’ha beffato sulla linea del traguardo. La maglia tricolore di campione d’Italia il prossimo anno sarà così sulle spalle di Filippo Zana, 23enne vicentino della Bardiani.