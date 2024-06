Rottura del legamento crociato per Scalvini: niente Europeo con l’Italia

Quando Giorgio Scalvini si è fermato, a una decina di minuti dal termine di Atalanta-Fiorentina, le sue condizioni sono sembrate subito gravi. Un po’ di preoccupazione l’aveva aggiunta Gasperini, nel post gara: «Speriamo non sia la cosa peggiore, cioè il crociato...». Ora, purtroppo, arriva la diagnosi ufficiale: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Sfuma così, per il difensore dell’Atalanta, la possibilità di partecipare a Euro 2024 con la Nazionale, appuntamento per il quale era stato convocato da Lucia no Spalletti. Dopo una stagione esaltante, giocata da assoluto protagonista con la maglia nerazzurra.