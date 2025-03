Ruggeri: «Un sogno essere in Nazionale. L’Inter è la squadra più forte della Serie A»

«Domenica eravamo consapevoli di affrontare la squadra più forte del campionato, abbiamo giocato in buona parte della partita alla pari, ma l’Inter è stata determinante negli episodi». Lo ha dichiarato il bergamasco Matteo Ruggeri, ad Appiano Gentile (quartier generale dell’Inter «prestato» alla squadra azzurra) in merito alla sfida contro i campioni d’Italia in carica vinta dalla squadra di Inzaghi per 2-0 al Gewiss Stadium.

Ruggeri ha concluso parlando anche della recente eliminazione dell’Atalanta dalla Champions League per mano del Bruges: «Se devo parlare della partita col Bruges siamo rimasti stupiti dall’intensità che hanno messo nelle due partite, siamo andati in difficoltà sotto quell’aspetto, ma è stato determinante anche l’aspetto del gioco. Per come giochiamo noi in quelle due partite non eravamo al top, siamo andati un po’ in difficoltà».