Sabato 18 la libera di Zermatt-Cervinia. Goggia, sesta in prova, è tra le favorite

Dopo i quattro annullamenti della scorsa stagione per mancanza di neve e i due delle gare uomini di una settimana fa per troppa neve e troppo vento, t occa alla 31enne campionessa bergamasca Sofia Goggia e alle altre ragazze jet del circo bianco sfidare sabato 18 e domenica 19 novembre (ore 11,45 con diretta su Rai2 ed Eurosport) la maledizione meteo che ha sinora colpito la nuovissima discesa della Gran Becca, da Zermatt a Cervinia , tra Italia e Svizzera, che abbondantemente sopra i 3 mila metri di quota.

Sofia: «Pista molto veloce, io ci sarò»

Per quanto riguarda i colori azzurri le premesse sono più che buone soprattutto sulla Gran Becca dove l’Italia schiera una gran squadra guidata ovviamente da Sofia Goggia. Nell’unica prova che si è potuta disputare giovedì 16, Sofia non ha forzato - si è classificata sesta, con una punta di velocità di 146,44 km/h - e ha soprattutto studiato il nuovo ma non difficile tracciato, con varie parti filanti e qualche bel salto. «Nella prova ho fatto un errore nella parte alta. Per la gara spero che la neve si compatti di più. La pista - ha detto Sofia - è molto veloce e ci saranno molte atlete a contendersi il primato. Io ci sarò». Per quanti riguarda le previsioni meteo nessuno però si sbilancia: niente nuove nevicate ma sole con però il solito imprevedibile forte vento. Insomma, tutto sarà possibile.