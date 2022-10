Sabato il Giro di Lombardia da Bergamo a Como: ecco tutte le limitazioni al traffico

Il conto alla rovescia per il Giro di Lombardia 2022 è quasi terminato: sabato 8 ottobre si correrà la 116ª edizione della grande classica autunnale che vedrà in sella il gotha del ciclismo internazionale. Dopo l’arrivo in città dei un anno fa con il successo di Pogacar davanti al nostro Masnada, sabato la partenza sarà da Bergamo. Via previsto in pieno centro (quartier generale fra largo Belotti e i Propilei) alle 10,05 con il trasferimento fino a via Borgo Palazzo (passando da viale Papa Giovanni e via Bono) dove alle 10,10 ci sarà il via effettivo.