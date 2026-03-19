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Sport / Bergamo Città Giovedì 19 Marzo 2026

Sabato la Milano Sanremo: Bergamo in sella con sei donne e quattro uomini

CICLISMO. Al via della gara maschile Mattia Cattaneo, Marco Manenti, Lorenzo Milesi e Lorenzo Rota. Nella prova élite femminile Sofia Arici, Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Valeria Curnis, Arianna Fidanza e Silvia Persico.

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L’arrivo della Sanremo 2025: successo di Mathieu van der Poel
L’arrivo della Sanremo 2025: successo di Mathieu van der Poel
(Foto di Ansa)

Sabato 21 marzo appuntamento con la grande classica di primavera, la Milano-Sanremo che vivrà la 117ª edizione. La gara dei professionisti vedrà al via un poker di bergamaschi: Mattia Cattaneo, Marco Manenti, Lorenzo Milesi e Lorenzo Rota. A dispetto del nome, partenza da Pavia alle 10, percorso di 298 km con il passo del Turchino più o meno a metà strada e il movimentato finale che negli ultimi cinquanta chilometri prevede capo Mele, capo Cervo, capo Berta, la Cipressa e il Poggio. Arrivo previsto fra le 16,30 e le 17,15.

Gara femminile di 156 chilometri

Lorena Wiebes a braccia alzate sul traguardo della Sanremo femminile 2025
Lorena Wiebes a braccia alzate sul traguardo della Sanremo femminile 2025
(Foto di Ansa)

Saranno invece sei le bergamasche al via della prova élite femminile: Sofia Arici, Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Valeria Curnis, Arianna Fidanza e Silvia Persico. Il percorso femminile prevede 156 chilometri con partenza da Genova in Piazza Vittoria: alle donne sarà risparmiata la salita del Turchino, mentre nella riviera di Ponente sono attese dai capi Mele, Cervo, Berta, dalla Cipressa e dallo strappo del Poggio. Partenza alle 10,35, arrivo previsto fra le 14,20 e le 14,40.

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