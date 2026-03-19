Sabato la Milano Sanremo: Bergamo in sella con sei donne e quattro uomini

Sabato 21 marzo appuntamento con la grande classica di primavera, la Milano-Sanremo che vivrà la 117ª edizione . La gara dei professionisti vedrà al via un poker di bergamaschi : Mattia Cattaneo, Marco Manenti, Lorenzo Milesi e Lorenzo Rota. A dispetto del nome, partenza da Pavia alle 10, percorso di 298 km con il passo del Turchino più o meno a metà strada e il movimentato finale che negli ultimi cinquanta chilometri prevede capo Mele, capo Cervo, capo Berta, la Cipressa e il Poggio. Arrivo previsto fra le 16,30 e le 17,15.

Gara femminile di 156 chilometri

Lorena Wiebes a braccia alzate sul traguardo della Sanremo femminile 2025

(Foto di Ansa)

Saranno invece sei le bergamasche al via della prova élite femminile: Sofia Arici, Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Valeria Curnis, Arianna Fidanza e Silvia Persico. Il percorso femminile prevede 156 chilometri con partenza da Genova in Piazza Vittoria: alle donne sarà risparmiata la salita del Turchino, mentre nella riviera di Ponente sono attese dai capi Mele, Cervo, Berta, dalla Cipressa e dallo strappo del Poggio. Partenza alle 10,35, arrivo previsto fra le 14,20 e le 14,40.