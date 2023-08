Sabato Union Berlino-Atalanta: 23 nerazzurri convocati

Sono 23 i giocatori convocati da Gian Piero Gasperini per l’amichevole Union Berlin-Atalanta, in programma sabato 5 agosto, allo stadio «An der Alten Försterei» di Berlino alle ore 15,30. Resteranno invece ad allenarsi a Zingonia in sei calciatori impegnati nel lavoro per recuperare da infortunio o non ancora pronti per scendere in campo: si tratta di Zapata, Muriel, Adopo, Palomino, Soppy e Hateboer.