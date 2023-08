Salta Buongiorno, Zapata e Soppy al Toro. Holm atalantino, si tenta l’ultimo colpo: Hein

Come si era già intuito nella tarda serata di mercoledì 30 agosto, giovedì 31 si è avuta la certezza che il difensore Alessandro Buongiorno non giocherà nell’Atalanta perché il difensore ha preferito non dire addio al Torino, la squadra nella quale è cresciuto e di cui è capitano. La maxi trattativa con i granata non è però saltata visto che Duván Zapata e Brandon Soppy sono stati ceduto al club allenato da Juric, il primo a titolo definitivo per una cifra di circa 10 milioni inclusi i bonus e il secondo in prestito.