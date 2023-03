Salta la Camminata del 2023: «Ci vediamo l’anno prossimo»

Si ferma la Camminata Nerazzurra: nel 2023 non ci sarà. A comunicare il rinvio della non competitiva lungo le vie del centro città e di Città Alta (un evento icona del Centro di coordinamento Club Amici dell’Atalanta) è stato il presidente della storica associazione dei tifosi nerazzurri, Marino Lazzarini: «Ci dispiace dover interrompere la nostra tradizionale camminata.Preciso subito che non sarà uno stop definitivo bensì un rinvio. Le cause? Un paio, innanzitutto sopraggiunti problemi di natura organizzativa e logistica». «Ci sono venute a mancare alcune pedine fondamentali nella fase organizzativa – spiega Lazzarini –, ma ci tengo a puntualizzare che l’eccellenza dell’organizzazione, da sempre riconosciutaci da tutti, tornerà presto, per allestire degnamente l’edizione del prossimo anno».