Saluto all’Atalanta, Curva Nord aperta martedì alle 19. Palomino: slittano le controanalisi

Due giorni di attesa in più per Palomino. Le controanalisi, inizialmente previste per martedì 9 agosto, slittano a giovedì 11 agosto per questioni tecniche. Il difensore dell’Atalanta dovrà attendere qualche giorno in più per l’esito dell’esame, richiesto dallo stesso Palomino dopo la comunicazione della positività al«Clostebol Metabolita» emersa dopo un controllo antidoping della Nado Italia. A seguito della positività, il 26 luglio il giocatore è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping.