Sport / Bergamo Città
Giovedì 04 Dicembre 2025

Sara Conti e Niccolò Macii frantumano il record italiano del programma corto

PATTINAGGIO SU GHIACCIO. Prestazione da incorniciare per la bergamasca Sara Conti e il milanese Niccolò Macii nella prima giornata delle finali del Grand Prix, in Giappone: dopo il programma corto, secondo posto con il primato italiano.

Nuovo record italiano nel programma corto delle coppie di artistico per Sara Conti e Niccolò Macii
(Foto di Ansa)

Sara Conti e Niccolò Macii danno spettacolo nella prima giornata delle finali del Grand Prix di pattinaggio all’Aichi International Arena di Nagoya, in Giappone. Giovedì 4 dicembre nel programma corto delle coppie di artistico, la bergamasca e il milanese hanno frantumato il primato italiano ottenendo ben 77,22 punti, sfoderando la miglior prestazione della carriera (il primato precedente era di 74,06 punti). Il binomio tricolore di base all’IceLab occupa la seconda posizione provvisoria, a soli 10 centesimi dai giapponesi Miura/Kihara. Venerdì dalle 11,35 ora italiana il programma lungo che assegnerà il podio dell’ultimo grande appuntamento a livello mondiale prima delle Olimpiadi di febbraio.

Brilla anche Daniel Grassl

In chiave azzurra in evidenza anche Daniel Grassl, al quarto posto con 94,00 punti (il punteggio più alto per il settore maschile azzurro nel quadriennio olimpico in corso) nella prova individuale maschile che vede davanti a tutti i padroni di casa Yuma Kagiyama (108,77) e Shun Sato (98,06); terzo l’iridato statunitense Ilia Malinin (94,05).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Pattinaggio artistico
Sara Conti
Niccolò Macii
Daniel Grassl
Yuma Kagiyama
Shun Sato
Ilia Malinin
Icelab