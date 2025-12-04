Sara Conti e Niccolò Macii frantumano il record italiano del programma corto

Sara Conti e Niccolò Macii danno spettacolo nella prima giornata delle finali del Grand Prix di pattinaggio all’Aichi International Arena di Nagoya, in Giappone. Giovedì 4 dicembre nel programma corto delle coppie di artistico, la bergamasca e il milanese hanno frantumato il primato italiano ottenendo ben 77,22 punti, sfoderando la miglior prestazione della carriera (il primato precedente era di 74,06 punti). Il binomio tricolore di base all’IceLab occupa la seconda posizione provvisoria, a soli 10 centesimi dai giapponesi Miura/Kihara. Venerdì dalle 11,35 ora italiana il programma lungo che assegnerà il podio dell’ultimo grande appuntamento a livello mondiale prima delle Olimpiadi di febbraio.