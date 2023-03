Sara Conti e Niccolò Macii, storico bronzo ai Mondiali di pattinaggio in Giappone

Storica medaglia per l’Italia ai Mondiali di pattinaggio di figura in corso a Saitama, in Giappone. Porta la firma di Sara Conti e Niccolò Macii (coppia dell’IceLab Bergamo, lei classe 2000 di Zanica, lui milanese nato nel 1995), che nel libero delle coppie di artistico hanno difeso con successo il terzo posto con cui avevano chiuso il corto, realizzando un’autentica impresa andandosi a prendere il bronzo. Gli allievi di Barbara Luoni hanno pattinato in maniera pressoché perfetta, ritoccando ogni primato personale e abbattendo, per la prima volta in carriera, la fatidica barriera dei 200 punti, a compimento di una crescita esponenziale avvenuta nell’arco dell’intera stagione.