Sara Conti e Niccolò Macii puntano in alto agli Europei: «Siamo pronti per ottenere il massimo»

Stanno per cominciare a Tallinn, in Estonia, i Campionati europei di pattinaggio su ghiaccio di figura, che andranno in scena da martedì 28 gennaio a domenica 2 febbraio. In particolare, due le atlete bergamasche da tenere d’occhio: Sara Conti e Rebecca Ghilardi, entrambe in gara fra le coppie d’artistico.