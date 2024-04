Saranno tre i protagonisti bergamaschi al Giro d’Italia: Consonni, Colleoni e Milesi

Si avvicina sempre più la partenza della 107ª edizione della corsa rosa, la corsa che è nel cuore degli appassionati italiani. La carovana si comporrà giovedì 2 maggio con le operazioni preliminari a Torino, teatro sabato 4 della prima tappa Venaria Reale-Torino . Bergamo non è più abituata ai grandi sfarzi del passato, all’epoca in cui presentava ai nastri di partenza campioni destinati a vincere la corsa rosa come Felice Gimondi, Ivan Gotti e Paolo Savoldelli e Il numero dei bergamaschi quest’anno è ridotto a soli tre corridori: Simone Consonni (Lidl-Trek), Kevin Colleoni (Intermarché) e Lorenzo Milesi (Movistar) , che tra l’altro non avranno grande spazio perché correranno soprattutto nel ruolo di gregari.

Cattaneo e Rota verso il Tour de France

Non ci saranno Davide Baldaccini e Davide Persico in quanto le loro squadre (Corratec e Bingoal) non figurano tra le iscritte, la Soudal Quick Step si presenterà al Giro, ma senza Fausto Masnada e Mattia Cattaneo: il primo è ancora in fase di rodaggio, mentre il secondo sta preparando il Tour de France. E non ci sarà neanche Lorenzo Rota perché la Intermarché sta pensando di schierarlo nella grande corsa a tappe francese. L’indiscusso, grande favorito è lo sloveno Tadej Pogacar che punta decisamente alla maglia rosa e tenterà la doppietta con il Tour de France, è dal 1998 (anno dell’impresa di Marco Pantani) che nessuno ci riesce. Il Giro d’Italia si concluderà a Roma domenica 26 maggio dopo 21 tappe.