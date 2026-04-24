Sarnico Lovere Run, lo spettacolo torna a correre sul lago d’Iseo
CORSA SU STRADA. Domenica 26 aprile (dalle 9,30) l’edizione numero 14 della gara sui 24 km e 738 metri che attraversa anche Predore, Tavernola, Riva di Solto, Solto Collina e Castro. Il keniano Dudi e Bottarelli tra i favoriti
Sarnico Lovere Run, il riscaldamento sta per finire. Domenica 26 aprile, sul lago d’Iseo, va in scena l’edizione numero 14 della corsa su strada bergamasca che si conferma evento da grandi numeri: 3500 iscritti, tra cui 500 stranieri di 32 paesi, sui 24 km e 738 metri, con traguardo volante a 21 km e 97 metri. Confermato il format con la non competitiva di 6 km in partenza da Riva di Solto (domenica 26 alle 9,15) e il sipario alzato da sabato 25 (alle 15) con la Kids Run al centro sportivo di Sarnico.
I grandi favoriti
Si parte alle 9,30 in piazza XX Settembre a Sarnico, arrivo al porto della Cornasola a Lovere dopo aver toccato Predore, Tavernola, Riva di Solto, Solto Collina e Castro. In campo maschile si preannuncia una sfida contro il keniano Simon Ekidor Dudi (Atl. Potenza Picena), campione uscente, con il connazionale Jacob Kipkorir Kosgei candidato antagonista.Tra i bergamaschi doc o d’importazione i due rappresentanti del Vanotti Team Ahmed El Mazoury e Davide Angilella e Andrea Azzola (Marinelli Comenduno).
Al femminile, occhi sulla bicampionessa uscente Sara Bottarelli (Free Zone), pronta a giocarsela con la rwandese Adeline Musabyeyezu (Atl. Dolomiti Belluno).
La provinciale 469 sarà chiusa al traffico dalle 8,30 alle 13 e riaprirà progressivamente al passaggio degli ultimi concorrenti.
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