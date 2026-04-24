Sarnico Lovere Run, lo spettacolo torna a correre sul lago d’Iseo

Sarnico Lovere Run, il riscaldamento sta per finire. Domenica 26 aprile, sul lago d’Iseo, va in scena l’edizione numero 14 della corsa su strada bergamasca che si conferma evento da grandi numeri: 3500 iscritti, tra cui 500 stranieri di 32 paesi, sui 24 km e 738 metri, con traguardo volante a 21 km e 97 metri. Confermato il format con la non competitiva di 6 km in partenza da Riva di Solto (domenica 26 alle 9,15) e il sipario alzato da sabato 25 (alle 15) con la Kids Run al centro sportivo di Sarnico.