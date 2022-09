Scalvini: «Devo tanto a Gasperini. Mi sta insegnando tantissimo»

Domenica ha segnato il gol vittoria contro la Roma che ha consentito all’Atalanta di confermarsi in testa alla classifica, poi Giorgio Scalvini ha lasciato momentaneamente la maglia nerazzurra per vestire quella della Nazionale Under 21 . Difensore o centrocampista non fa differenza per Scalvini, uno dei giovani più interessanti del panorama italiano e che si candida a diventare uno dei punti fermi dell’Under 21 di Nicolato attesa dalle amichevoli con l’Inghilterra (giovedì 22 settembre alle 17,30 a Pescara) e il Giappone (lunedì 26 settembre alle 15,30 a Castel di Sangro).