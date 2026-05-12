Scalvini e Kossounou: l’Atalanta in attesa di conoscere l’entità degli infortuni

L’Atalanta aspetta di conoscere l’entità degli infortuni dei due difensori Odilon Kossounou e Giorgio Scalvini , usciti per problemi fisici durante il match vinto 3-2 domenica 10 a San Siro contro il Milan. L’ivoriano è alle prese con un risentimento al flessore, il bresciano invece con un trauma distorsivo alla caviglia: gli accertamenti diranno se è possibile un recupero per il match dei nerazzurri contro il Bologna, in programma domenica 17 alle 18 alla New Balance Arena.

Disponibili Ahanor e Kolasinac

L’esito dei test è rilevante, perché per la partita contro i felsinei il tecnico Raffaele Palladino rischia di avere a disposizione solo Honest Ahanor e Sead Kolasinac in difesa: come noto, infatti, Isak Hien è squalificato, mentre Berat Djimsiti è in forte dubbio a causa di una tendinopatia. La speranza è di recuperare uno o due degli infortunati, ciò permetterebbe infatti di evitare cambi di ruolo o soluzioni d’emergenza. L’assente sicuro è Lorenzo Bernasconi (stagione finita). Mercoledì 13 la ripresa al Centro Bortolotti di Zingonia.