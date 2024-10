Scalvini, il rientro si avvicina: allenamento individuale in campo

Buone notizie dall’infermeria in casa nerazzurra: Giorgio Scalvini (fermo dal 2 giugno per la lesione al crociato anteriore sinistro) è tornato ad allenarsi sul campo a Zingonia, seppur ancora individualmente. Si tratta del primo passo verso il recupero completo e a questo punto non è da escludere il ritorno alle competizioni in anticipo rispetto alle previsioni che ipotizzavano il rientro per dicembre. E il difensore potrebbe tornare tra i convocati già nelle prossime partite .

Sabato a Bergamo arriva il Verona

Per il resto, nella giornata di giovedì 24 ottobre Atalanta subito in campo dopo lo 0-0 in Champions con il Celtic per preparare l’anticipo di sabato sera a Bergamo con il Verona (fischio d’inizio alle 20.45). Sempre indisponibili Toloi (che però si è allena in campo), Kossounou e Brescianini oltre a Scamacca. Per quanto riguarda la formazione, probabile qualche avvicendamento rispetto alla Champions anche perché dopo la sfida al Verona i nerazzurri sono attesi dal turno infrasettimanale di mercoledì 30 ottobre, sempre a Bergamo alle 20.45, contro il Monza.