Scalvini rischia tre mesi di stop: emergenza difesa. Scamacca vicino al rientro

Tre difensori per tre posti

Il sunto per la squadra nerazzurra è che, nel reparto arretrato, resterebbero tre difensori per tre posti - Djimsiti, Hien e Kolasinac -, più Toloi che però è una riserva. E dato che Kolasinac è anch’egli uscito per infortunio a Barcellona, anche se per un problema non grave (sembrerebbe una contusione a una caviglia già malconcia), l’emergenza è evidente in vista del match di sabato 1 febbraio alle 18 al Gewiss Stadium contro il Torino. Il bosniaco giovedì 30 è stato sottoposto solo a terapie, in attesa di capire se un recupero è possibile: in caso contrario il suo posto verrebbe preso dall’arretrante centrocampista de Roon. A cascata, Pasalic o Brescianini giocherebbero a centrocampo e Samardzic sulla trequarti. Il modulo dipenderà dalla difesa del Torino: se fosse a tre invece che a quattro, Samardzic potrebbe scivolare sull’ala.