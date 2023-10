Scamacca in campo per 14’ con la Nazionale. Scalvini resta in panchina

Atalanta a riposo da sabato 14 a lunedì 16 ottobre per la sosta del campionato, ma per la maggior parte dei nerazzurri niente vacanza, visto che in dodici sono impegnati con le rispettive nazionali. E sabato 14 ottobre in Italia-Malta 4-0 l’attaccante atalantino Gianluca Scamacca è sceso in campo nel finale, giocando gli ultimi 14 minuti al posto dello juventino Kean. È invece rimasto in panchina Giorgio Scalvini, l’altro nerazzurro a disposizione del ct Spalletti. Prossimo impegno per l’Italia martedì 17 in trasferta contro l’Inghilterra (alle 20,45 ora italiana). Domenica sera tocca invece a Mario Pasalic in Galles-Croazia.