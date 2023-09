Scamacca, problemini ma è recuperabile. La coppa dell’Europa League a Bergamo

Lunedì 11 si è appreso che Scamacca nei giorni scorsi non si è allenato regolarmente per un problema al piede, in pratica ha una vescica all’altezza di un tallone che non gli consente di calzare le scarpette bullonate senza problemi. Sono stati cambiati i plantari e la sua presenza alla ripresa del campionato, domenica 17 settembre alle 18 a Firenze contro la Fiorentina, non pare in dubbio . Martedì, dunque, ripresa della preparazione dopo tre giorni di riposo, e potrebbe esserci anche Touré : il maliano rientra martedì dalla Spagna, dove ha svolto la prima fase della riabilitazione, ma non si sa se si presenterà subito a Zingonia , oppure se riprenderà mercoledì. I primi nazionali, de Roon, Koopmeiners e Djimsiti, sono attesi a Zingonia già martedì .

Martedì dalle 10 alle 19 in via Tiraboschi

La coppa dell’Europa League è a Bergamo, in tutta la sua maestosità: per sole 48 ore, ma chi non sogna di tenersela stretto ancora per un po’ sperando che l’Atalanta possa alzarla al cielo il 22 maggio a Dublino? È il pensiero stupendo di gran parte dei tifosi che lunedì 11 sono passati a darle un’occhiata nel negozio Sky di via Tiraboschi 54, in città, dove resterà anche martedì 12 (ingresso dalle 10 alle 19). Il trofeo è in città per un’iniziativa di Sky, tv che detiene i diritti per trasmettere la competizione; prima di Bergamo era passata da Roma, l’altra città italiana con un club (la Roma) di scena in Europa League.