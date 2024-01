Scamacca può giocare titolare a Roma. Contro i giallorossi quattro indisponibili

Il match, che rappresenta una sfida diretta per l’Europa (l’Atalanta è sesta con 29 punti e la Roma settima a 28), è in programma domenica 7 gennaio alle 18. Nelle file dei nerazzurri ha recuperato Adopo, ma i giocatori indisponibili restano quattro. Se il centrocampista, che venerdì 5 gennaio ha lavorato parzialmente con i compagni, viaggia verso la convocazione dopo aver saltato la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo per il mal di schiena, resteranno fuori Toloi, sempre frenato dal problema al gemello, ma settimana prossima dovrebbe rientrare (prima o dopo i quarti di Coppa contro il Milan a San Siro), Hateboer per la lesione di primo grado al soleo sinistro, il lungodegente Touré e l’anglo-nigeriano Lookman, volato nel continente nero per la Coppa d’Africa che scatterà il 13 gennaio.