Scamacca e Scalvini pronti per luglio. Posch e Cuadrado sperano per il Parma

L’Atalanta, invece, ha già conquistato aritmeticamente la qualificazione alla Champions League battendo la Roma e contro il team emiliano, così com’è già successo contro il Genoa, mister Gasperini potrà continuare a dare spazio alle seconde linee testandone la risposta in ottica futura. In tal senso, Sulemana a Genoa ha confermato quanto di buono, anche sul piano realizzativo, aveva dimostrato contro la Roma , mentre Maldini, pure lui in rete a Marassi, ha dato segnali incoraggianti.

Djimsiti sarà di nuovo disponibile

Scalvini e Scamacca saranno pronti a luglio , quando l’Atalanta si radunerà in vista del campionato 2025/26: i due hanno già ripreso nei giorni scorsi il lavoro individuale, seguendo i programma che li condurrà in estate. Contro il Parma ci saranno altre due defezioni sicure, e ci riferiamo a Kolasinac e Toloi.

Qualche speranza per Posch (out da due mesi e mezzo per la lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale) e Cuadrado (ai box da un paio di settimane per la lesione del bicipite femorale), che attendono i segnali dei prossimi giorni per capire se è possibile una convocazione. Djimsiti sarà di nuovo disponibile avendo scontato il turno di squalifica.