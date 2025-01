Scamacca torna a lavorare sul campo, ma per il ritorno ci vorrà ancora un mese

L’Atalanta che ha lavorato a Zingonia giovedì 16 gennaio ha potuto riaccogliere in campo Gianluca Scamacca. Il centravanti, cinque mesi dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, ha infatti ripreso ad allenarsi individualmente sul campo, ma per il rientro ci vorrà almeno un mese. È comunque un’ottima notizia per l’Atalanta, significa che il recupero procede secondo le aspettative. Stando alla tabella di marcia seguita con Giorgio Scalvini, che aveva subito lo stesso infortunio due mesi prima, è ipotizzabile un periodo di 30-35 giorni prima che Scamacca torni a disposizione: per la ri-atletizzazione ci vorranno ancora un paio di settimane.