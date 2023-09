Scanzorosciate capitale... sulla sabbia. Si gioca una tappa del Campionato italiano di beach volley

Scanzorosciate si trasforma in capitale... sulla sabbia , nel centro dell’universo del beach volley azzurro. Le migliori coppie italiane si sfideranno infatti sulla sabbia bergamasca dell’Elettrocanali Beach Village che sabato 9 e domenica 10 settembre saranno teatro della decima tappa del Bper Italia Tour, il Campionato italiano organizzato dalla Aibvc (Associazione italiana beach volley club).

Anche quattro coppie bergamasche

Un evento - a ingresso libero - di rilevanza storica. Non solo perché la kermesse si disputa di solito sui litorali ma anche perché s’inserisce nel contesto della Festa del Moscato, un evento ormai di grande tradizione che richiama circa 50 mila persone. La manifestazione che vedrà battersi 24 coppie maschili e 16 femminili tra le migliori in circolazione. Da Francesco Margaritelli e Alessandro Marta ad Andrea Lupo e Tommaso Casellato, tanto per fare qualche nome. Il Beach Volley Bergamo, padrone di casa, presenterà Mario Quintieri-Alessandro Saturnino e Mattia Capitanio-Thomas Togni con Sharon Brembilla-Rebecca Beretta e Ester Maestroni-Francesca Fontana a battersi tra le donne.