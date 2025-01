Scatta la 47ª Dakar in Arabia Saudita. Bergamo punta su Bellina e Verzeletti

Dopo auto (favorito è il campione uscente Carlos Sainz, al volante di una Ford) e moto, entreranno in lizza i camion, categoria che vede in gara due bergamaschi, entrambi con gli Iveco Powerstar preparati da Mm Technology e sponsorizzati Italtrans. Bisonti da 1.100 cavalli. A guidare il veicolo di punta è Claudio Bellina, 62 anni di Trescore Balneario, coadiuvato da Marco Arnoletti di Ivrea e dal ternano Danilo Petrucci, vincitore con la Ducati di due Gp della MotoGp e di 3 del Mondiale Superbike. Con questo camion l’anno passato Bellina è giunto 7° mentre Petrucci ha una Dakar alle spalle, nel 2022 quando vinse una tappa in moto.