Scesa, fantastico bis in gigante: è campione italiano nella categoria Aspiranti

«Due buone manche, regolari»

Scesa è un altro dei talenti lanciati dallo Sci Club Radici dove è allenato da Erry Borsatti, Nicolò Giudici e Marco Zenoni. «Sono contentissimo del risultato ottenuto grazie a due buone manche, regolari, senza errori e con un buon ritmo: la costanza paga - la sua analisi della gara -. La dedica ovviamente va a mamma Simona e papà Giuseppe per il sostegno che mi danno sempre, non solo nello sci ma anche nello studio: frequento la quarta della scuola grafica alla iSchool di Bergamo dove in inverno frequento poco, ma i risultati non sono male, perché quando ci vado mi impegno».