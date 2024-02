Schilpario è la capitale dello sci nordico: tutto pronto per la Coppa Europa

Finalmente ci siamo. Con la sfilata e la cerimonia di apertura nel pomeriggio di venerdì 23 febbraio prenderà ufficialmente il via a Schilpario la quinta tappa della Coppa Europa, «Fesa Fis Continental Cup», il circuito europeo dedicato ai paesi mediterranei, alpini e mitteleuropei cui per l’occasione si aggiungeranno i Fesa Fis Games dedicati alle giovanili Under 18 e Under 16. In Val di Scalve 16 nazioni iscritte, tra le quali, approfittando della formula «open», India, Argentina e Australia: 430 atleti, 150 tecnici, e poi accompagnatori e tifosi. Tutto esaurito non solo nella valle, ma anche in buona parte degli alberghi del Passo della Presolana e di Darfo-Boario Terme . Le stelline bergamasche sono Martina Bellini , Denise Dedei e Lucia Isonni , accompagnati da altri nove concorrenti targati Bergamo.

Il programma

Da sabato 24 il via alle sfide sugli sci. Sabato le gare individuali in tecnica classica, si parte alle 9: in sequenza Under 16 maschile (7,5 km) e femminile (5 km), poi Under 18 maschile (10 km) e femminile (7,5 km), Seniores maschile (10 km) e femminile (10 km), Juniores maschile (10 km) e femminile (10 km). Domenica, sempre dalle 9: prima le staffette miste in tecnica libera Under 16 (4x3,3 km) e Under 18 (4x5 km), poi l’inseguimento in tecnica libera Seniores maschile (20 km) e femminile (10 km), Juniores maschile (20 km) e femminile (10 km).