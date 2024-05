Schilpario si scalda per i Mondiali giovanili: dal 3 al 9 febbraio 2025 sugli «Abeti»

Ora il conto alla rovescia a Schilpario può partire davvero. La Federazione internazionale sci (Fis) ha ufficializzato le date dei Mondiali juniores e Under 23 di sci di fondo che si disputeranno sulla pista degli Abeti, in Val di Scalve. La kermesse iridata giovanile si terrà da lunedì 3 a domenica 9 febbraio 2025 con la regia dello Sci Club Schilpario, capofila del pool delle società bergamasche che comprende Gromo, 13 Clusone, Ardesio, Zanetti-Goggi, Roncobello, Valserina e UnderUp Ski Team.

I Mondiali giovanili porteranno in Val di Scalve oltre 350 atleti di 40 nazioni per un giro di un migliaio di persone tra tecnici, allenatori e accompagnatori. Ma Schilpario conta di fare il pieno anche di tifosi e appassionati in un’occasione unica che promette di fare da volano per l’intero territorio. «Ci auguriamo che tutti tornino a casa portando il ricordo dell’ospitalità e della competenza della nostra gente», è l’auspicio del presidente dello Sci Club Schilpario Andrea Giudici.