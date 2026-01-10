Sci, ancora maltempo a Zauchensee: discesa a rischio per Sofia Goggia

Ancora maltempo con una continua nevicata a Zauchensee dove alle 11,30 di sabato 10 gennaio è in programma una discesa di Coppa del mondo donne con Sofia Goggia in gara. Dopo l’annullamento della seconda prova cronometrata e il problematico svolgimento dell’unica prova accorciando il tracciato abbassandone la partenza, la giuria ha già deciso di abbassare ulteriormente il punto di inizio gara. C’è moltissima neve sul tracciato e sono in corso lavori febbrili per cercare di sgomberare la pista mettendola in sicurezza.