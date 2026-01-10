Burger button
Sport
Sabato 10 Gennaio 2026

Sci, ancora maltempo a Zauchensee: discesa a rischio per Sofia Goggia

COPPA DEL MONDO. Abbassato ancora il punto di partenza per la prova donne in programma per sabato alle 11,30.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Una foto di archivio di Sofia Goggia in gara
Una foto di archivio di Sofia Goggia in gara

Ancora maltempo con una continua nevicata a Zauchensee dove alle 11,30 di sabato 10 gennaio è in programma una discesa di Coppa del mondo donne con Sofia Goggia in gara. Dopo l’annullamento della seconda prova cronometrata e il problematico svolgimento dell’unica prova accorciando il tracciato abbassandone la partenza, la giuria ha già deciso di abbassare ulteriormente il punto di inizio gara. C’è moltissima neve sul tracciato e sono in corso lavori febbrili per cercare di sgomberare la pista mettendola in sicurezza.

