Sci, Goggia la più veloce in prova a Garmisch: «Sciata solida, sono contenta»

In 1.36.81 l’azzurra Sofia Goggia è stata la più veloce nella seconda e ultima prova in vista della discesa di sabato 25 gennaio a Garmisch-Partenkirchen e che domenica sarà seguita da un superG. Alle sue spalle l’americana Breezy Johnson 1.37.18 e l’austriaca Ricarda Haaser in 1.37.33. Per l’Italia c’è poi in particolare il decimo tempo di Federica Brignone in 1.38.46 mentre la campionessa Usa Lindsey Vonn ha chiuso con il nono tempo in 1.38.35.