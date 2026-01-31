Sport
Sabato 31 Gennaio 2026
Sci, Goggia seconda a Crans Montana: «Soddisfatta e pronta per Cortina»
COPPA DEL MONDO. La svizzera Blanc vince il SuperG, beffa per Pirovano dopo una gara al top.
Poteva essere il giorno di una magica tripletta azzurra nel superG di Crans Montana, ultima prova femminile di Coppa del mondo prima delle Olimpiadi, ma non bisogna essere delusi perché la gara ha comunque consegnato una Italia fortissima alla vigilia dell’evento a cinque cerchi. E soprattutto - dopo prove non entusiasmanti - è tornata una Sofia Goggia superlativa e ultra motivata, dopo il secondo posto: «Non vedo l’ora di andare a Cortina. L’appuntamento è là, dove credo di poter portare la miglior versione di me stessa. Sono infatti molto contenta di questa mia performance: libera di testa e tutta all’attacco, anche se non era facile gareggiare qui dopo quello che è successo a Capodanno».
Per la bergamasca podio numero 66
Per lei è arrivato il podio n.66 in carriera, dopo una gara travolgente, quasi alla sua vecchia maniera un po’ selvaggia. Un risultato che le consolida il primato nella classifica di disciplina dove ha 280 punti contro i 220 della neozelandese Alice Robinson, oggi sesta. La vittoria, assolutamente a sorpresa, le è stata strappata dalla elvetica Malorie Blanc, 21 anni ed un podio all’attivo l’anno scorso. Terza invece l’americana Breezy Johnson che ha fatto retrocedere la lombarda Roberta Melesi, comunque ottima quarta, suo miglior risultato in carriera. Ma per l’Italia la gara poteva essere ancora più esaltante.
Il recupero di Federica Brignone
Infatti, con condizioni di neve e meteo finalmente perfette su un tracciato molto veloce, la trentina Laura Pirovano ha incredibilmente saltato l’ultima porta, quando era di gran lunga comando, con vari decimi vantaggio. Ormai davanti al traguardo, è stata tradita da una piccola compressione prima di un dosso che l’ha sbalzata fuori linea. Un errore fatto comunque perché era troppo veloce. Il che le dà una grandissima consapevolezza del suo valore. Lei ha reagito al clamoroso errore con intelligente modestia che le fa onore: «Scusatemi». Più indietro invece Federica Brignone, 18esima dopo un errore che l’ha fatta andare in mezza rotazione perdendo velocità. «La gara non mi è’ venuta come pensavo. Ho fatto un mezzo-testa coda a metà e qualche errore qua e là» ha raccontato l’azzurra. Ma anche lei c’è, eccome: ha solo bisogno di qualche giornata in più di allenamento nella velocità. Da qui al prossimo fine settimana non c’è molto tempo, «è un po’ poco» ha sottolineato, ma potrebbe bastare. Per Elena Curtoni sono infine necessari accertamenti medici dopo che la valtellinese è andata a sbattere violentemente con un braccio contro una porta.
Prossima tappa: Cortina
La Coppa del mondo donne ora si ferma. Il prossimo appuntamento sarà così a Cortina per la discesa olimpica di domenica 8 febbraio. Il tutto sulla Olympia della Tofana dove Sofia Goggia vinse l’anno scorso, ultimo suo successo in libera.
