Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport
Sabato 31 Gennaio 2026

Sci, Goggia seconda a Crans Montana: «Soddisfatta e pronta per Cortina»

COPPA DEL MONDO. La svizzera Blanc vince il SuperG, beffa per Pirovano dopo una gara al top.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Sofia Goggia, sul podio al SuperG a Crans Montana
Sofia Goggia, sul podio al SuperG a Crans Montana
(Foto di Ansa)

Poteva essere il giorno di una magica tripletta azzurra nel superG di Crans Montana, ultima prova femminile di Coppa del mondo prima delle Olimpiadi, ma non bisogna essere delusi perché la gara ha comunque consegnato una Italia fortissima alla vigilia dell’evento a cinque cerchi. E soprattutto - dopo prove non entusiasmanti - è tornata una Sofia Goggia superlativa e ultra motivata, dopo il secondo posto: «Non vedo l’ora di andare a Cortina. L’appuntamento è là, dove credo di poter portare la miglior versione di me stessa. Sono infatti molto contenta di questa mia performance: libera di testa e tutta all’attacco, anche se non era facile gareggiare qui dopo quello che è successo a Capodanno».

Per la bergamasca podio numero 66

Per lei è arrivato il podio n.66 in carriera, dopo una gara travolgente, quasi alla sua vecchia maniera un po’ selvaggia. Un risultato che le consolida il primato nella classifica di disciplina dove ha 280 punti contro i 220 della neozelandese Alice Robinson, oggi sesta. La vittoria, assolutamente a sorpresa, le è stata strappata dalla elvetica Malorie Blanc, 21 anni ed un podio all’attivo l’anno scorso. Terza invece l’americana Breezy Johnson che ha fatto retrocedere la lombarda Roberta Melesi, comunque ottima quarta, suo miglior risultato in carriera. Ma per l’Italia la gara poteva essere ancora più esaltante.

Il recupero di Federica Brignone

Infatti, con condizioni di neve e meteo finalmente perfette su un tracciato molto veloce, la trentina Laura Pirovano ha incredibilmente saltato l’ultima porta, quando era di gran lunga comando, con vari decimi vantaggio. Ormai davanti al traguardo, è stata tradita da una piccola compressione prima di un dosso che l’ha sbalzata fuori linea. Un errore fatto comunque perché era troppo veloce. Il che le dà una grandissima consapevolezza del suo valore. Lei ha reagito al clamoroso errore con intelligente modestia che le fa onore: «Scusatemi». Più indietro invece Federica Brignone, 18esima dopo un errore che l’ha fatta andare in mezza rotazione perdendo velocità. «La gara non mi è’ venuta come pensavo. Ho fatto un mezzo-testa coda a metà e qualche errore qua e là» ha raccontato l’azzurra. Ma anche lei c’è, eccome: ha solo bisogno di qualche giornata in più di allenamento nella velocità. Da qui al prossimo fine settimana non c’è molto tempo, «è un po’ poco» ha sottolineato, ma potrebbe bastare. Per Elena Curtoni sono infine necessari accertamenti medici dopo che la valtellinese è andata a sbattere violentemente con un braccio contro una porta.

Prossima tappa: Cortina

La Coppa del mondo donne ora si ferma. Il prossimo appuntamento sarà così a Cortina per la discesa olimpica di domenica 8 febbraio. Il tutto sulla Olympia della Tofana dove Sofia Goggia vinse l’anno scorso, ultimo suo successo in libera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

italia
Sport
Sci alpino
Ciclismo
Automobilismo
Sci nautico
Sofia Goggia
Malorie Blanc
Alice Robinson
Breezy Johnson
Roberta Melesi
laura pirovano
Coppa del Mondo