Sci, Goggia seconda a Crans Montana: «Soddisfatta e pronta per Cortina»

Poteva essere il giorno di una magica tripletta azzurra nel superG di Crans Montana , ultima prova femminile di Coppa del mondo prima delle Olimpiadi, ma non bisogna essere delusi perché la gara ha comunque consegnato una Italia fortissima alla vigilia dell’evento a cinque cerchi. E soprattutto - dopo prove non entusiasmanti - è tornata una Sofia Goggia superlativa e ultra motivata, dopo il secondo posto: «Non vedo l’ora di andare a Cortina. L’appuntamento è là, dove credo di poter portare la miglior versione di me stessa. Sono infatti molto contenta di questa mia performance: libera di testa e tutta all’attacco, anche se non era facile gareggiare qui dopo quello che è successo a Capodanno».

Per la bergamasca podio numero 66

Il recupero di Federica Brignone

Infatti, con condizioni di neve e meteo finalmente perfette su un tracciato molto veloce, la trentina Laura Pirovano ha incredibilmente saltato l’ultima porta, quando era di gran lunga comando, con vari decimi vantaggio. Ormai davanti al traguardo, è stata tradita da una piccola compressione prima di un dosso che l’ha sbalzata fuori linea. Un errore fatto comunque perché era troppo veloce. Il che le dà una grandissima consapevolezza del suo valore. Lei ha reagito al clamoroso errore con intelligente modestia che le fa onore: «Scusatemi». Più indietro invece Federica Brignone, 18esima dopo un errore che l’ha fatta andare in mezza rotazione perdendo velocità. «La gara non mi è’ venuta come pensavo. Ho fatto un mezzo-testa coda a metà e qualche errore qua e là» ha raccontato l’azzurra. Ma anche lei c’è, eccome: ha solo bisogno di qualche giornata in più di allenamento nella velocità. Da qui al prossimo fine settimana non c’è molto tempo, «è un po’ poco» ha sottolineato, ma potrebbe bastare. Per Elena Curtoni sono infine necessari accertamenti medici dopo che la valtellinese è andata a sbattere violentemente con un braccio contro una porta.