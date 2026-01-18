Sci: la tedesca Aicher vince il superG di Tarvisio, Goggia è sesta

Il superG di Coppa del mondo di Tarvisio è stato vinto in 1.14.04 dalla tedesca Emma Aicher- 23 anni ed unica vera polivalente in Coppa del mondo - alla sua quarta vittoria ed alla seconda dopo quella in discesa in Val d’Isere. Dietro di lei , sempre sul podio con ogni condizione di neve e di pista, la campionessa americana Lindsey Vonn in 1.14.31. Poi è terza la ceca Ester Ledecka in 1.14.98. Miglior azzurra Sofia Goggia , a volte un po’ brusca per questo tipo di neve e di pista, che ha chiuso solo sesta in 1.15.15 un fine settimana non esaltante ma con la bergamasca assolutamente consapevole dei suoi grandissimi mezzi e che nonostante tutto sente di aver fatto una gara «solida».