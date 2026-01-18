Burger button
Sport
Domenica 18 Gennaio 2026

Sci: la tedesca Aicher vince il superG di Tarvisio, Goggia è sesta

COPPA DEL MONDO. Seconda la campionessa americana Lindsey Vonn nella gara disputata domenica 18 gennaio.

Sofia Goggia
Sofia Goggia

Il superG di Coppa del mondo di Tarvisio è stato vinto in 1.14.04 dalla tedesca Emma Aicher- 23 anni ed unica vera polivalente in Coppa del mondo - alla sua quarta vittoria ed alla seconda dopo quella in discesa in Val d’Isere. Dietro di lei , sempre sul podio con ogni condizione di neve e di pista, la campionessa americana Lindsey Vonn in 1.14.31. Poi è terza la ceca Ester Ledecka in 1.14.98. Miglior azzurra Sofia Goggia , a volte un po’ brusca per questo tipo di neve e di pista, che ha chiuso solo sesta in 1.15.15 un fine settimana non esaltante ma con la bergamasca assolutamente consapevole dei suoi grandissimi mezzi e che nonostante tutto sente di aver fatto una gara «solida».

Per l’Italia - anche in questa gara con un po’ di fastidiosa nebbia in quota su una pista tecnicamente non complicata ma su cui serve soprattutto lasciar correre gli sci - ci sono poi Laura Pirovano decima in 1.15.30 , Roberta Melesi 11esimain 1.15.34, Elena Curtoni 16esima in 1.15.67. Nicol Delago, vincitrice della discesa di sabato, è invece finita fuori per salto di porta dopo una spigolata ed il miglior tempo al primo intermedio.

È invece rimasta vittima di una spettacolare caduta, ma senza conseguenze gravi , la neozelandese Alice Robinson che perde così la testa della classifica di superG dove resta ferma a 188 punti. Al comando è invece passata Goggia con 200 seguita da Vonn con 190.

La coppa del mondo va ora in Alto Adige per l’attesissimo gigante di Plan De Corones in programma martedì sulla ripida Erta. Si è infatti iscritta anche Federica Brignone e dunque quella sulla Erta - la pista su cui l’azzurra si è allenata nei giorni scorsi- potrebbe essere per lei il primo grande e vero test in vista delle Olimpiadi. Prenderà una decisione dopo la sciata in pista pregara.

