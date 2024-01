Sci, Lara Gut-Behrami vince il Super-G di Altenmarkt. Sofia Goggia ottava

Lara Gut-Behrami ritrova la vittoria in Coppa del Mondo, che le da quasi due mesi, e lo fa vincendo il secondo Super-G di Altenmarkt-Zauchensee che chiude il lungo weekend sulle nevi austriache. La sciatrice svizzera, in 1’14”95, ha beffato due atlete di casa, Cornelia Huetter, indietro per 25 centesimi, e Mirjam Puchner per 26. Grande gara dell’azzurra Roberta Melesi che trova il miglior risultato in carriera, e migliore delle italiane oggi, con il sesto posto a soli 39 centesimi di distacco dalla migliore e a 13 centesimi dal podio che la lombarda ha lasciato nella parte centrale del tracciato. «Sono felicissima. Sono riuscita a fare una manche completa senza fare errori grossi. Mi godo il momento e vedremo cosa arriverà. Vengo da anni difficili e ho fatto molta fatica per arrivare a questo risultato», ha commentato Melesi.

Un po’ indietro le altre azzurre: Sofia Goggia - dopo la vittoria di sabato in discesa - ha terminato in ottava posizione con 48 centesimi di ritardo dalla prima, Federica Brignone al dodicesimo posto con 65 centesimi di ritardo. La gara è stata condizionata da raffiche di vento che hanno costretto la giuria ad abbassare la partenza a quella di riserva. «Credo di aver disputato una buona prova nel complesso. Il podio oggi era alla portata, prendo il buono che c’è da questa gara. Un week-end buono, ottimo in discesa, un po’ carente in superG dove avrei potuto raccogliere molto di più», ha commentato Goggia. Più delusa Brignone che ha ammesso: «C’era molto vento però fino all’ultimo muro ero prima. Ho sbagliato nella parte finale, che non sono riuscita ad interpretare. Ero di nuovo troppo rigida e ho voluto troppo, come era già successo ieri. Il bilancio del week-end per me è negativo: la prima gara è andata bene, ma negli ultimi due giorni sono state due gare non buone e mi dispiace molto». Tra le altre azzurre in gara Laura Pirovano ha accusato 97 centesimi di ritardo, Nicol Delago 1”46, mentre Marta Bassino ha fermato il cronometro con 1”48 di ritardo. Teresa Runggaldier è a 1”58, Vicky Bernardi a 2”63, out Nadia Delago.