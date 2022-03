Sci nordico: Lucia Isonni sesta nella finale della gara sprint agli Eyof

Anche la bergamasca Lucia Isonni ha partecipato alla festa azzurra di giovedì 24 marzo agli Eyof (Festival Olimpico Invernale della gioventù europea) di Vuokatti, in Finlandia. La 18enne di Schilpario si è infatti qualificata per la finale a sei della sprint skating di fondo femminile insieme alle compagne Iris De Martin Pinter e Nadine Laurent, con De Martin Pinter che ha saputo conquistare la medaglia di bronzo alle spalle delle svedesi Tove Ericsson ed Elin Naeslund. Quarto posto per Nadine Laurent, mentre la bergamasca ha chiuso la finale in sesta posizione.