Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport
Domenica 26 Ottobre 2025

Sci, Odermatt in testa a gigante Soelden, Della Vite fuori dopo la prima manche

LA GARA IN AUSTRIA. Lo svizzero precede due austriaci nel gigante di Coppa del mondo, De Aliprandini miglior azzurro al termine della prima manche.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Filippo della Vite in gara a Soelden
Filippo della Vite in gara a Soelden

Marco Odermatt in testa alla prima manche del gigante di Soelden, primo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026 in questa domenica 26 ottobre. 58”18 il tempo dello svizzero, che precede di 0”01 l’austriaco Marco Schwarz e di 0”25 Stefan Brennsteiner. Quinto a 0”73 il norvegese Henrik Kristoffersen.

Luca De Aliprandini 18° a 1”70 e migliore degli italiani. Qualificati per la seconda manche anche Alex Vinatzer (+1”78) e Giovanni Borsotti (+2”35). Eliminati Giovanni Franzoni (+2”65), Filippo Della Vite (+3”02) e Tobias Kastlunger (+3”80).

Slitta a causa delle cattive condizioni meteo la seconda manche dello slalom gigante di Soelden, prima gara della coppa del mondo maschile di sci. In zona nevica e la visibilità è ridotta anche dalla nebbia, che sta creando problemi nella parte alta della pista e così gli organizzatori hanno deciso di posticipare la partenza alle 14.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

italia
Sport
Sci alpino
Marco Odermatt
Marco Schwarz
Stefan Brennsteiner
Luca De Aliprandini
Alex Vinatzer
Giovanni Borsotti
Coppa del Mondo