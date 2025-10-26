Sci, Odermatt in testa a gigante Soelden, Della Vite fuori dopo la prima manche

Luca De Aliprandini 18° a 1”70 e migliore degli italiani. Qualificati per la seconda manche anche Alex Vinatzer (+1”78) e Giovanni Borsotti (+2”35). Eliminati Giovanni Franzoni (+2”65), Filippo Della Vite (+3”02) e Tobias Kastlunger (+3”80).

Slitta a causa delle cattive condizioni meteo la seconda manche dello slalom gigante di Soelden, prima gara della coppa del mondo maschile di sci. In zona nevica e la visibilità è ridotta anche dalla nebbia, che sta creando problemi nella parte alta della pista e così gli organizzatori hanno deciso di posticipare la partenza alle 14.