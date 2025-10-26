Sport
Domenica 26 Ottobre 2025
Sci, Odermatt in testa a gigante Soelden, Della Vite fuori dopo la prima manche
LA GARA IN AUSTRIA. Lo svizzero precede due austriaci nel gigante di Coppa del mondo, De Aliprandini miglior azzurro al termine della prima manche.
Marco Odermatt in testa alla prima manche del gigante di Soelden, primo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026 in questa domenica 26 ottobre. 58”18 il tempo dello svizzero, che precede di 0”01 l’austriaco Marco Schwarz e di 0”25 Stefan Brennsteiner. Quinto a 0”73 il norvegese Henrik Kristoffersen.
Luca De Aliprandini 18° a 1”70 e migliore degli italiani. Qualificati per la seconda manche anche Alex Vinatzer (+1”78) e Giovanni Borsotti (+2”35). Eliminati Giovanni Franzoni (+2”65), Filippo Della Vite (+3”02) e Tobias Kastlunger (+3”80).
Slitta a causa delle cattive condizioni meteo la seconda manche dello slalom gigante di Soelden, prima gara della coppa del mondo maschile di sci. In zona nevica e la visibilità è ridotta anche dalla nebbia, che sta creando problemi nella parte alta della pista e così gli organizzatori hanno deciso di posticipare la partenza alle 14.
