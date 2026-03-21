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Sport Sabato 21 Marzo 2026

Sci, Pirovano vince la Coppa del mondo di discesa e anche la gara. Domenica tocca a Sofia Goggia

COPPA DEL MONDO. Per l’azzurra è il terzo successo in carriera. Domenica 22 marzo ultimo SuperG con Goggia che indossa il pettorale rosso della leader e punta a questa Coppa di disciplina.

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Sci, Pirovano vince la Coppa del mondo di discesa e anche la gara. Domenica tocca a Sofia Goggia
Laura Pirovano sul podio della Coppa di disciplina in discesa e sul podio oggi a Lillehammer
(Foto di Ansa)

Grandissima impresa dell’azzurra Laura Pirovano che in 1.30.85 ha vinto a Lillehammer anche l’ultima discesa stagionale, ottenendo il terzo successo in carriera, ma ha anche conquistato la Coppa del mondo di disciplina. Prima di lei ne aveva vinte quattro la bergamasca Sofia Goggia.

In questa gara la trentina si è lasciata alle spalle la campionessa olimpica americana Breezy Johnson in 1.31.00 e la tedesca Kira Weidle - Winkelmann in 1.31.10. Solo quinta la tedesca Emma Aicher, unica rivale di Pirovano per la coppa di disciplina ma ancora in corsa per la Coppa del mondo. Per l’Italia in classifica Nicol Delago settima in 1.31.36, sua sorella Nadia/undicesima in 131.80, Sofia Goggia (nettamente al comando sino a metà gara ma poi vittima di un errore ) nona in 1.31.66, Elena Curtoni 19/a in 1.32.96 Domenica 22 marzo ultimo superG con Goggia che indossa il pettorale rosso della leader e punta a questa coppa (la discesa alle 10.45).

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